Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Ла Лига
Сегунда
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 22:26

«Реал Сосьедад» в большинстве обыграл «Альмерию» в матче ла лиги

Мария Гусева
«Реал Сосьедад» обыграл «Альмерию» в матче ла лиги.
Фото AFP
Telegram Дзен

«Реал Сосьедад» на своем поле обыграл «Альмерию» в матче 36-го тура чемпионата Испании — 1:0.

Автором единственного забитого гола стал нападающий Такефуса Кубо на 45+4-й минуте. Гости остались в меньшинстве на 36-й минуте, форвард Луис Суарес получил красную карточку.

«Реал Сосьедад» занимает 4-е место в турнирной таблице ла лиги, набрав 68 очков. «Альмерия» располагается на 15-й строчке — 39 очков.

Испания. Ла Лига. 36-й тур
23 мая, 20:30. Reale Arena (Сан-Себастьян)
Реал Сосьедад
1:0
Альмерия

В параллельном матче «Сельта» и «Жирона» сыграли вничью — 1:1.

У «Сельты» отличился нападающий Карлес Перес, за «Жирону» забил форвард Кристиан Стуани.

«Сельта» занимает 14-е место в таблице ла лиги (40 очков), «Жирона» находится на 8-й строчке (49).

Испания. Ла Лига. 36-й тур
23 мая, 20:30. Abanca-Balaidos (Виго)
Сельта
1:1
Жирона

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2022-2023/
Футбол
ФК Альмерия
ФК Жирона
ФК Реал Сосьедад
ФК Сельта
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Из 110 бросков он отразил 109». Что пишут в Америке об игре Бобровского
Польский форвард «Барселоны» Левандовски осудил одноклубников за видео для болельщиков из России
Климатолог назвал условие переноса столицы России в Сибирь
Школьник ударил одноклассницу ножом на последнем звонке в Волгоградской области
Французский историк назвал причину начала конфликта на Украине
Как в России борются с фальсификатом: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Севилья» — «Бетис»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Эспаньол» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Эльче» — «Атлетико»: видеообзор, 34-й тур чемпионата Испании
«Сельта» — «Валенсия»: видеообзор, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Хетафе»: видеообзор, 34-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Кадис»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Вильярреал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Осасуна»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Вальядолид» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Барселона» — «Бетис»: видеообзор, 32-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Альмерия»: видеообзор, 32-й тур чемпионата Испании
«Райо Вальекано» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Мальорка»: видеообзор, 31-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Сельта»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Севилья»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Альмерия»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Барселона»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Кадис» — «Реал»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Атлетик» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Жалоба «Хетафе» на «Реал» отклонена

Ла лига, 36-й тур: «Вальядолид» — «Барселона», «Реал» — «Райо Вальекано» и другие матчи