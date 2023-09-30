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Испания

30 сентября, 23:56

«Реал Сосьедад» без Захаряна разгромил «Атлетик»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Реал Сосьедад» с разгромным счетом дома обыграл «Атлетик» из Бильбао — 3:0.

Победу хозяевам принесли голы Робен ле Норманна (30-я минута), Такэфусы Кубо (48-я) и Микеля Ойярсабаля (66-я).

Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян не попал в заявку на матч. Ранее он из-за болезни пропустил два матча команды в ла лиге и провел на скамейке матч 1-го тура групповой стадии Лиги чемпионов против «Интера» (1:1).

«Реал Сосьедад» с 15 очками поднялся на четвертое место в ла лиге. «Атлетик» с 14 баллами опустился на пятую строчку в турнирной таблице.

Испания. Ла Лига. 8-й тур
30 сент, 22:00. Reale Arena (Сан-Себастьян)
Реал Сосьедад
3:0
Атлетик

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2023-2024/
Арсен Захарян
Футбол
ФК Атлетик (Бильбао)
ФК Реал Сосьедад
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