«Реал Сосьедад» без Захаряна разгромил «Атлетик»

«Реал Сосьедад» с разгромным счетом дома обыграл «Атлетик» из Бильбао — 3:0.

Победу хозяевам принесли голы Робен ле Норманна (30-я минута), Такэфусы Кубо (48-я) и Микеля Ойярсабаля (66-я).

Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян не попал в заявку на матч. Ранее он из-за болезни пропустил два матча команды в ла лиге и провел на скамейке матч 1-го тура групповой стадии Лиги чемпионов против «Интера» (1:1).

«Реал Сосьедад» с 15 очками поднялся на четвертое место в ла лиге. «Атлетик» с 14 баллами опустился на пятую строчку в турнирной таблице.