1 ноября, 17:45
«Реал Сосьедад» и «Атлетик» сыграют в 11-м туре чемпионата Испании в субботу, 1 ноября. Матч на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне (Испания) начинается в 20.30 по московскому времени.
Ключевые события и результат игры «Реал Сосьедад» — «Атлетик» можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».
Матч «Реал Сосьедад» — «Атлетик» в прямом эфире показывают на телеканале «Матч! Футбол 2» и сайте matchtv.ru. Трансляция начинается в 20.25 мск и доступна на платной основе.
В предыдущем туре ла лиги «Реал Сосьедад» обыграл «Севилью» (2:1), а «Атлетик» уступил «Хетафе» (0:1).
Российский полузащитник команды из Сан-Себастьяна Арсен Захарян в этом сезоне провел во всех турнирах 5 матчей и забил один гол.