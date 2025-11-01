«Реал Сосьедад» и «Атлетик» сыграют в чемпионате Испании 1 ноября

«Реал Сосьедад» и «Атлетик» сыграют в 11-м туре чемпионата Испании в субботу, 1 ноября. Матч на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне (Испания) начинается в 20.30 по московскому времени.

Чемпионат Испании. Ла лига. 11-й тур.

01 ноября, 20:30. Reale Arena (Сан-Себастьян)

Ключевые события и результат игры «Реал Сосьедад» — «Атлетик» можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».

Матч «Реал Сосьедад» — «Атлетик» в прямом эфире показывают на телеканале «Матч! Футбол 2» и сайте matchtv.ru. Трансляция начинается в 20.25 мск и доступна на платной основе.

В предыдущем туре ла лиги «Реал Сосьедад» обыграл «Севилью» (2:1), а «Атлетик» уступил «Хетафе» (0:1).

Российский полузащитник команды из Сан-Себастьяна Арсен Захарян в этом сезоне провел во всех турнирах 5 матчей и забил один гол.