«Реал Сосьедад» победил «Атлетик», у Захаряна — отмененный гол и травма

«Реал Сосьедад» дома обыграл «Атлетик» в матче 11-го тура Ла Лиги — 3:2. У хозяев забили Браис Мендес, Гонсалу Гедеш и Хон Горротчатеги. У гостей отличились Горка Гурусета и Роберт Наварро. Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян вышел на замену на 41-й минуте вместо получившего травму Андера Барренечеи. На 67-й минуте хавбек забил гол, который отменили после вмешательства ВАР. На 82-й минуте Захарян получил мышечное повреждение и был заменен на Айена Муньоса. «Реал Сосьедад» поднялся на 13-е место в таблице Ла Лиги с 12 очками, «Атлетик» идет на 10-й строчке с 14 очками. В следующем туре «Реал Сосьедад» сыграет на выезде против «Эльче», а «Атлетик» примет на своем поле «Овьедо». Чемпионат Испании. Ла лига. 11-й тур.

01 ноября, 20:30. Reale Arena (Сан-Себастьян)

Деп Б.Охта Можно только посочувствовать Захаряну и клубу, если он не учёл в контракте повышенную травмотичность футболиста. Так называемая хрустальность спортсмена это чеще всего не вина его, а беда. Реже вина. Из-за не должного отношения (по разным причинам) к подготовке своего организма к нагрузкам. 02.11.2025

xfox Сайгак сраный.Шёл бы ты . дЭбил! 02.11.2025

Saiga-спринтер Соплю сглотни пердюкос примитивакос посередке 02.11.2025

xfox Вот как раз эта ПОСЕРЁДКА- твоё местожительство! И проведёшь ты в ней,всю жизнь! 02.11.2025

DemolisherAjax Что,опять ? :) Недолго музыка играла,недолго Захарян играл... :) 02.11.2025

Saiga-спринтер Ну ты то - максимус глютеус (посередке). А по латыни ты, пердюкос примитивакос, - ни в зуб ногой 02.11.2025

Valery Petrukhin Да просто, пора уже мужиком становиться, а не отсутствовать при каждой боли. 02.11.2025

Valery Petrukhin Как и ожидалось: Хрустальный один гол в Кубке Испании забил, то есть задачу на сезон выполнил. Бедный Сосьедад! 02.11.2025

mihalychgold Надо признать,что пока переход в Испанию оказалсч провальным.Сомневаюсь,что резко все поменяется.Но,если было жклание там себя попробовать,это надо было сделать.Арсену здоровья 02.11.2025

xfox Сорняки пустословия растут на пустырях интеллектуальной импотенции. 02.11.2025

xfox Находясь в жопе, ты можешь сделать две вещи. Во-первых - постараться понять, почему ты в ней находишься. Во-вторых - вылезти оттуда... Вылезти из жопы надо всего один раз, и после этого про нее можно забыть. А чтобы понять, почему ты в ней находишься, нужна вся жизнь. Которую ты в ней и проведешь. 02.11.2025

xfox В жизни различают несколко видов дуракус вульгарис: - Durakus Prostus – (просто дурак) - Durakus Glupus – (глупый дурак) - Durakus Umnikus – (умный дурак) Просто дурак (Durakus Prostus), как правило легко распознаётся по типу поведения и высказываниям. Прогноз неблагоприятный. Лечению не подлежит. Плохо кончает, так как среда вытесняет их за ненадобностью. Представители Дуракус Простус часто кончают на скамье подсудимых или в алкогольной лечебнице. 02.11.2025

DaviT MosKv да пишите что хотите. просто выглядит это, мягко говоря, не очень. не очень нормально. не очень по-мужски. как если бы у вас не было бы других дел, кроме как судить других. я вот предпочитаю позитивное боление) не могу представить, чтобы я радовался или отпускал бы колкости и мерзости после неудач спортсменов 02.11.2025

Симон Вирсаладзе Это у тебя какая-то странная фанатская привязанность на фоне многочисленных личных компексов к дурачку, через раз по мячу попадающему. Да и критическое мышление отсуствует напрочь. Когда человек больше лечится, чем работает, то его увольняют нафиг в любой другой профессии. Так что не надо тут про тяжесть бытия футболиста. Восхищений же достойны Герой Советского Союза Рокоссовский и нобелевские лауреаты по медицине, а не футболёры с хоккуистами. 02.11.2025

xfox Вам сколько лет?Рефлексия " В ВИДУ ЕГО ФАМИЛИИ" на окончания в фамилиях,признак скудости ума! А если Вас интересует его "папаша",с его кошельком!)))То сначала, хоть попытйтесь, бегло просмотреть биографию человека. 02.11.2025

AleSSio87 а чего он добился в жизни сам?! ты в этом уверен? ты уверен, что его не папаша в виду его фамилии протолкнул своим кошельком в Динамо?! 02.11.2025

AleSSio87 пусть ему мама с его подружками сочувствует и обеляет постоянно! что нужно написать?! пожалеть малыша бедного?! ну вот мы так и дожалелись что у нас ни одного игрока нормального в Европе нет, а все варятся в своём внутреннем болоте со всяким дерьмом, которых у нас кто то считает футболистами! что, мальчишка перетрудился, заработав мышечную травму?! пусть тогда сидел бы в своём Динамо и никто слово бы не сказал! почему-то разные Кварацхелии, Забарные, Микаутадзе, Хусановы играют в командах-лидерах европейского и не только футбола, а наши постоянно ломаются, сидят на лавках да обсераются с ног до головы в каких-нибудь Сьонах и их еще за это нужно жалеть 02.11.2025

Kirill Boglovsky Надо угадать игрока по достижениям? 02.11.2025

Дмитрий Ушкачев Не стоит в белом выезжать на(о)рать. Простое замечание. 02.11.2025

Saiga-спринтер Дурачек Заха поехал на халяву деньжат срубить, вот и косит регулярно под инвалида футбольного труда. Таким нужно не сочувствовать, а искоренять как подвид прихлебателей. 02.11.2025

Saiga-спринтер У Захи-хачика да травма? Да не могёть такого быть! Никогда таковского не было, и што-ли опять? Опять на больничном косить, на поляне то и бегать есчо надоть .. 01.11.2025

Slim Tallers За отсутствием нормальных голов,у стеклянного считают отменённые. Балтика в одном матче четыре таких забила в прошлом туре. 01.11.2025

Ganimed Армяния... Хрусталь... Дерби дебристое:rofl:Найдите здесь лишнее слово?! :wink: 01.11.2025

ALEX1984 Во Арменка даёт !)) Опять полгода будет загорать и зарплату получать )) 01.11.2025

xfox По ходу очередное старперовское быдло! Дурилка картонная вставай с горшка и спать! 01.11.2025

игорь осипов ротик свое ебливый прикрой салфеткой и утри сопли, ушлепок конченый 01.11.2025

xfox Да тут вас куча дежурных ушлёпков,которые способны только стучать костяшеами по клаве! Парню 22 добился всего в жизни сам! А ваша зашкварная фуфлыжня никто и звать вас никак! 01.11.2025

игорь осипов никчемность это ты тут 01.11.2025

Yura Ivanov Травма Захаряна, это уже звучит как издевательство над командой.Испанцы скоро его в местный госпиталь продадут,за команду санитаров играть будет 01.11.2025

xfox Откуда столька дерьма в людях!Молодой парень трудится в поте лица,старается.Вместо того ,что бы посочувствовать.Опять куча неудачников начнёт упражнятся в мерзости,пытаясь оправдать своё никчёмное существование! 01.11.2025

игорь осипов Травмируется часто он от того что в РПЛ нагрузки в 2-3 раза меньше, по полю ходил несколько лет а в Испании нужно жопу рвать вот организм и не готов оказался 01.11.2025

lvb Похоже этот парень Европу не покорит.. Пора домой) 01.11.2025

спас Так ведь его в сборную вызвали, а там лазарета Валера не допустит. Но все, зная вызвал. 01.11.2025