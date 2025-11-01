Видео
1 ноября, 22:43

«Реал Сосьедад» победил «Атлетик», у Захаряна — отмененный гол и травма

Полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян (справа) в матче с «Атлетиком».
Фото Global Look Press

«Реал Сосьедад» дома обыграл «Атлетик» в матче 11-го тура Ла Лиги — 3:2.

У хозяев забили Браис Мендес, Гонсалу Гедеш и Хон Горротчатеги. У гостей отличились Горка Гурусета и Роберт Наварро.

Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян вышел на замену на 41-й минуте вместо получившего травму Андера Барренечеи. На 67-й минуте хавбек забил гол, который отменили после вмешательства ВАР. На 82-й минуте Захарян получил мышечное повреждение и был заменен на Айена Муньоса.

«Реал Сосьедад» поднялся на 13-е место в таблице Ла Лиги с 12 очками, «Атлетик» идет на 10-й строчке с 14 очками.

В следующем туре «Реал Сосьедад» сыграет на выезде против «Эльче», а «Атлетик» примет на своем поле «Овьедо».

Чемпионат Испании. Ла лига. 11-й тур.
01 ноября, 20:30. Reale Arena (Сан-Себастьян)
Реал Сосьедад
3:2
Атлетик

34

  • Деп Б.Охта

    Можно только посочувствовать Захаряну и клубу, если он не учёл в контракте повышенную травмотичность футболиста. Так называемая хрустальность спортсмена это чеще всего не вина его, а беда. Реже вина. Из-за не должного отношения (по разным причинам) к подготовке своего организма к нагрузкам.

    02.11.2025

  • xfox

    Сайгак сраный.Шёл бы ты . дЭбил!

    02.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Соплю сглотни пердюкос примитивакос посередке

    02.11.2025

  • xfox

    Вот как раз эта ПОСЕРЁДКА- твоё местожительство! И проведёшь ты в ней,всю жизнь!

    02.11.2025

  • DemolisherAjax

    Что,опять ? :) Недолго музыка играла,недолго Захарян играл... :)

    02.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Ну ты то - максимус глютеус (посередке). А по латыни ты, пердюкос примитивакос, - ни в зуб ногой

    02.11.2025

  • Valery Petrukhin

    Да просто, пора уже мужиком становиться, а не отсутствовать при каждой боли.

    02.11.2025

  • Valery Petrukhin

    Как и ожидалось: Хрустальный один гол в Кубке Испании забил, то есть задачу на сезон выполнил. Бедный Сосьедад!

    02.11.2025

  • mihalychgold

    Надо признать,что пока переход в Испанию оказалсч провальным.Сомневаюсь,что резко все поменяется.Но,если было жклание там себя попробовать,это надо было сделать.Арсену здоровья

    02.11.2025

  • xfox

    Сорняки пустословия растут на пустырях интеллектуальной импотенции.

    02.11.2025

  • xfox

    Находясь в жопе, ты можешь сделать две вещи. Во-первых - постараться понять, почему ты в ней находишься. Во-вторых - вылезти оттуда... Вылезти из жопы надо всего один раз, и после этого про нее можно забыть. А чтобы понять, почему ты в ней находишься, нужна вся жизнь. Которую ты в ней и проведешь.

    02.11.2025

  • xfox

    В жизни различают несколко видов дуракус вульгарис: - Durakus Prostus – (просто дурак) - Durakus Glupus – (глупый дурак) - Durakus Umnikus – (умный дурак) Просто дурак (Durakus Prostus), как правило легко распознаётся по типу поведения и высказываниям. Прогноз неблагоприятный. Лечению не подлежит. Плохо кончает, так как среда вытесняет их за ненадобностью. Представители Дуракус Простус часто кончают на скамье подсудимых или в алкогольной лечебнице.

    02.11.2025

  • DaviT MosKv

    да пишите что хотите. просто выглядит это, мягко говоря, не очень. не очень нормально. не очень по-мужски. как если бы у вас не было бы других дел, кроме как судить других. я вот предпочитаю позитивное боление) не могу представить, чтобы я радовался или отпускал бы колкости и мерзости после неудач спортсменов

    02.11.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Это у тебя какая-то странная фанатская привязанность на фоне многочисленных личных компексов к дурачку, через раз по мячу попадающему. Да и критическое мышление отсуствует напрочь. Когда человек больше лечится, чем работает, то его увольняют нафиг в любой другой профессии. Так что не надо тут про тяжесть бытия футболиста. Восхищений же достойны Герой Советского Союза Рокоссовский и нобелевские лауреаты по медицине, а не футболёры с хоккуистами.

    02.11.2025

  • xfox

    Вам сколько лет?Рефлексия " В ВИДУ ЕГО ФАМИЛИИ" на окончания в фамилиях,признак скудости ума! А если Вас интересует его "папаша",с его кошельком!)))То сначала, хоть попытйтесь, бегло просмотреть биографию человека.

    02.11.2025

  • AleSSio87

    а чего он добился в жизни сам?! ты в этом уверен? ты уверен, что его не папаша в виду его фамилии протолкнул своим кошельком в Динамо?!

    02.11.2025

  • AleSSio87

    пусть ему мама с его подружками сочувствует и обеляет постоянно! что нужно написать?! пожалеть малыша бедного?! ну вот мы так и дожалелись что у нас ни одного игрока нормального в Европе нет, а все варятся в своём внутреннем болоте со всяким дерьмом, которых у нас кто то считает футболистами! что, мальчишка перетрудился, заработав мышечную травму?! пусть тогда сидел бы в своём Динамо и никто слово бы не сказал! почему-то разные Кварацхелии, Забарные, Микаутадзе, Хусановы играют в командах-лидерах европейского и не только футбола, а наши постоянно ломаются, сидят на лавках да обсераются с ног до головы в каких-нибудь Сьонах и их еще за это нужно жалеть

    02.11.2025

  • Kirill Boglovsky

    Надо угадать игрока по достижениям?

    02.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Не стоит в белом выезжать на(о)рать. Простое замечание.

    02.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Дурачек Заха поехал на халяву деньжат срубить, вот и косит регулярно под инвалида футбольного труда. Таким нужно не сочувствовать, а искоренять как подвид прихлебателей.

    02.11.2025

  • Saiga-спринтер

    У Захи-хачика да травма? Да не могёть такого быть! Никогда таковского не было, и што-ли опять? Опять на больничном косить, на поляне то и бегать есчо надоть ..

    01.11.2025

  • Slim Tallers

    За отсутствием нормальных голов,у стеклянного считают отменённые. Балтика в одном матче четыре таких забила в прошлом туре.

    01.11.2025

  • Ganimed

    Армяния... Хрусталь... Дерби дебристое:rofl:Найдите здесь лишнее слово?! :wink:

    01.11.2025

  • ALEX1984

    Во Арменка даёт !)) Опять полгода будет загорать и зарплату получать ))

    01.11.2025

  • xfox

    По ходу очередное старперовское быдло! Дурилка картонная вставай с горшка и спать!

    01.11.2025

  • игорь осипов

    ротик свое ебливый прикрой салфеткой и утри сопли, ушлепок конченый

    01.11.2025

  • xfox

    Да тут вас куча дежурных ушлёпков,которые способны только стучать костяшеами по клаве! Парню 22 добился всего в жизни сам! А ваша зашкварная фуфлыжня никто и звать вас никак!

    01.11.2025

  • игорь осипов

    никчемность это ты тут

    01.11.2025

  • Yura Ivanov

    Травма Захаряна, это уже звучит как издевательство над командой.Испанцы скоро его в местный госпиталь продадут,за команду санитаров играть будет

    01.11.2025

  • xfox

    Откуда столька дерьма в людях!Молодой парень трудится в поте лица,старается.Вместо того ,что бы посочувствовать.Опять куча неудачников начнёт упражнятся в мерзости,пытаясь оправдать своё никчёмное существование!

    01.11.2025

  • игорь осипов

    Травмируется часто он от того что в РПЛ нагрузки в 2-3 раза меньше, по полю ходил несколько лет а в Испании нужно жопу рвать вот организм и не готов оказался

    01.11.2025

  • lvb

    Похоже этот парень Европу не покорит.. Пора домой)

    01.11.2025

  • спас

    Так ведь его в сборную вызвали, а там лазарета Валера не допустит. Но все, зная вызвал.

    01.11.2025

  • msf msf

    Недолго музыка играла... Ну вообще додумался же тренер, вместо травмированного выпустить Захаряна! Чтобы потом тоже его менять по травме? ))

    01.11.2025

    Арсен Захарян
    Футбол
    ФК Атлетик (Бильбао)
    ФК Реал Сосьедад
