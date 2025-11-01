1 ноября, 22:43
«Реал Сосьедад» дома обыграл «Атлетик» в матче 11-го тура Ла Лиги — 3:2.
У хозяев забили Браис Мендес, Гонсалу Гедеш и Хон Горротчатеги. У гостей отличились Горка Гурусета и Роберт Наварро.
Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян вышел на замену на 41-й минуте вместо получившего травму Андера Барренечеи. На 67-й минуте хавбек забил гол, который отменили после вмешательства ВАР. На 82-й минуте Захарян получил мышечное повреждение и был заменен на Айена Муньоса.
«Реал Сосьедад» поднялся на 13-е место в таблице Ла Лиги с 12 очками, «Атлетик» идет на 10-й строчке с 14 очками.
В следующем туре «Реал Сосьедад» сыграет на выезде против «Эльче», а «Атлетик» примет на своем поле «Овьедо».
Можно только посочувствовать Захаряну и клубу, если он не учёл в контракте повышенную травмотичность футболиста. Так называемая хрустальность спортсмена это чеще всего не вина его, а беда. Реже вина. Из-за не должного отношения (по разным причинам) к подготовке своего организма к нагрузкам.
Надо признать,что пока переход в Испанию оказалсч провальным.Сомневаюсь,что резко все поменяется.Но,если было жклание там себя попробовать,это надо было сделать.Арсену здоровья
да пишите что хотите. просто выглядит это, мягко говоря, не очень. не очень нормально. не очень по-мужски. как если бы у вас не было бы других дел, кроме как судить других. я вот предпочитаю позитивное боление) не могу представить, чтобы я радовался или отпускал бы колкости и мерзости после неудач спортсменов
Это у тебя какая-то странная фанатская привязанность на фоне многочисленных личных компексов к дурачку, через раз по мячу попадающему. Да и критическое мышление отсуствует напрочь. Когда человек больше лечится, чем работает, то его увольняют нафиг в любой другой профессии. Так что не надо тут про тяжесть бытия футболиста. Восхищений же достойны Герой Советского Союза Рокоссовский и нобелевские лауреаты по медицине, а не футболёры с хоккуистами.
а чего он добился в жизни сам?! ты в этом уверен? ты уверен, что его не папаша в виду его фамилии протолкнул своим кошельком в Динамо?!
пусть ему мама с его подружками сочувствует и обеляет постоянно! что нужно написать?! пожалеть малыша бедного?! ну вот мы так и дожалелись что у нас ни одного игрока нормального в Европе нет, а все варятся в своём внутреннем болоте со всяким дерьмом, которых у нас кто то считает футболистами! что, мальчишка перетрудился, заработав мышечную травму?! пусть тогда сидел бы в своём Динамо и никто слово бы не сказал! почему-то разные Кварацхелии, Забарные, Микаутадзе, Хусановы играют в командах-лидерах европейского и не только футбола, а наши постоянно ломаются, сидят на лавках да обсераются с ног до головы в каких-нибудь Сьонах и их еще за это нужно жалеть
Да тут вас куча дежурных ушлёпков,которые способны только стучать костяшеами по клаве! Парню 22 добился всего в жизни сам! А ваша зашкварная фуфлыжня никто и звать вас никак!
Травмируется часто он от того что в РПЛ нагрузки в 2-3 раза меньше, по полю ходил несколько лет а в Испании нужно жопу рвать вот организм и не готов оказался
