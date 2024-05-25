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Сегодня, 19:14

«Реал Сосьедад» уступил «Атлетико» в последнем туре ла лиги, Захарян отыграл 68 минут

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Реал Сосьедад» на своем поле проиграл «Атлетико» в матче 38-го тура испанской ла лиги — 0:2.

Счет на 9-й минуте открыл форвард мадридцев Самуэл Лино. В концовке преимущество «Атлетико» удвоил Рейнилдо Мандава.

На 90+2-й минуте гости остались в меньшинстве — вторую желтую карточку получил Сауль Ньигес.

Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 68-й минуте.

«Атлетико» (76 очков) финишировал на четвертом месте в ла лиге. «Реал Сосьедад» (60) завершил сезон на шестой строчке в турнирной таблице.

Испания. Ла Лига. 38-й тур
25 мая, 17:15. Reale Arena (Сан-Себастьян)
Реал Сосьедад
0:2
Атлетико

Источник: Таблица ла лиги
Арсен Захарян
ФК Атлетико
ФК Реал Сосьедад
2
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