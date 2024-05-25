«Реал Сосьедад» уступил «Атлетико» в последнем туре ла лиги, Захарян отыграл 68 минут

«Реал Сосьедад» на своем поле проиграл «Атлетико» в матче 38-го тура испанской ла лиги — 0:2.

Счет на 9-й минуте открыл форвард мадридцев Самуэл Лино. В концовке преимущество «Атлетико» удвоил Рейнилдо Мандава.

На 90+2-й минуте гости остались в меньшинстве — вторую желтую карточку получил Сауль Ньигес.

Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 68-й минуте.

«Атлетико» (76 очков) финишировал на четвертом месте в ла лиге. «Реал Сосьедад» (60) завершил сезон на шестой строчке в турнирной таблице.