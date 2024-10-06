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«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: смотреть матч ла лиги онлайн

«Реал Сосьедад» примет «Атлетико» в 9-м туре ла лиги
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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«Реал Сосьедад» примет «Атлетико» в 9-м туре ла лиги в воскресенье, 6 октября. Начало матча на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне — в 22.00 по московскому времени.

В прямом эфире игру «Реал Сосьедад» — «Атлетико» покажет телеканал «Матч ТВ» и его сайт. Также трансляцию из эфира «Матч ТВ», которая начнется за 5 минут до стартового свистка, проведут онлайн-сервисы Okko и «Кинопоиск» (в окне эфира федерального канала).

Результат и ключевые события игры «Реал Сосьедад» — «Атлетико» доступны в матч-центре нашего сайта.

Испания. Ла Лига. 9-й тур
06 окт, 22:00. Reale Arena (Сан-Себастьян)
Реал Сосьедад
Атлетико

В 8 турах чемпионата Испании «Реал Сосьедад» набрал 8 очков, а «Атлетико» — 16.

ФК Атлетико
ФК Реал Сосьедад

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