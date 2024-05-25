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Сегодня, 13:15

«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: смотреть трансляцию матча ла лиги Испании

«Реал Сосьедад» и «Атлетико» сыграют 25 мая в матче ла лиги
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Главный тренер «Реал Сосьедада» Иманоль Альгуасиль.
Иманоль Альгуасиль.
Фото AFP
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«Реал Сосьедад» дома в Сан-Себастьяне 25 мая примет мадридский «Атлетико» в матче 38-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча пройдет на стадионе «Аноэта». Она начнется в 17.15 по московскому времени.

Смотреть трансляцию матча «Реал Сосьедад» — «Атлетико» можно будет по подписке в онлайн-кинотеатре «Окко Спорт». Начало прямого эфира — в 17.15 мск. Следите за ключевыми событиями противостояния с помощью матч-центра «СЭ».

«Реал Сосьедад» с главным тренером Иманолем Альгуасилем занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата с 60 очками. «Атлетико» Диего Симеоне идет на четвертой строчке с 73 баллами.

Ознакомиться с расписанием и результатами игр заключительного тура сезона 2023 / 2024 ла лиги можно в нашем материале.

Чемпионат Испании по футболу: новости и результаты игр, турнирная таблица и расписание, обзоры матчей и статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».

Арсен Захарян
Футбол
ФК Атлетико
ФК Реал Сосьедад
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