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«Реал Сосьедад» — «Барселона»: смотреть матч ла лиги онлайн

«Реал Сосьедад» сыграет с «Барселоной» в ла лиги 10 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Ламин Ямаль, игрок ФК «Барселона».
Фото Global Look Press
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«Реал Сосьедад» сыграет с «Барселоной» в 13-м туре ла лиги в воскресенье, 10 ноября. Матч пройдет на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне (Испания). Начало — в 23.00 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Реал Сосьедад» — «Барселона» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию встречи в прямом эфире бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также игры из эфира «Матч ТВ» можно смотреть на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.

По итогам 12-ти туров примеры бело-голубые набрали 15 очков и занимают 11-е место в турнирной таблице. Каталонцы располагаются на первой строчке чемпионата, в их активе — 33 балла.

Испания. Ла Лига. 13-й тур
10 нояб, 23:00. Reale Arena (Сан-Себастьян)
Реал Сосьедад
Барселона

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Футбол
ФК Барселона
ФК Реал Сосьедад

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