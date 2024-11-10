«Реал Сосьедад» сыграет с «Барселоной» в 13-м туре ла лиги в воскресенье, 10 ноября. Матч пройдет на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне (Испания). Начало — в 23.00 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Реал Сосьедад» — «Барселона» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию встречи в прямом эфире бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также игры из эфира «Матч ТВ» можно смотреть на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.

По итогам 12-ти туров примеры бело-голубые набрали 15 очков и занимают 11-е место в турнирной таблице. Каталонцы располагаются на первой строчке чемпионата, в их активе — 33 балла.

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