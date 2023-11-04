Видеотрансляция матча ла лиги «Реал Сосьедад» — «Барселона» начнется в 23.00 на «Окко»

4 ноября «Реал Сосьедад» в домашнем матче в городе Сан-Себастьян сыграет против «Барселоны» в 12-м туре чемпионата Испании по футболу. Встреча пройдет в субботу на стадионе «Аноэта», начало — в 23.00 по московскому времени.

Видеотрансляция противостояния «Реал Сосьедад» — «Барселона» пройдет в прямом эфире на платформе «Окко Спорт». Начало — в 23.00.

Следить за ключевыми событиями игры можно будет с помощью матч-центра на сайте «СЭ».

За бело-голубых выступает российский полузащитник Арсен Захарян. В текущем сезоне 20-летний хавбек провел 8 матчей за «Реал Сосьедад» и не отметился результативными действиями.

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