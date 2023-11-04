Захарян — в запасе «Реал Сосьедад» на матч с «Барселоной»

Стали известны стартовые составы на матч «Реал Сосьедад» - «Барселона» в 11-м туре испанской ла лиги. Игра пройдет в Сан-Себастьяне. Начало матча — в 23.00 по московскому времени. Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян начнет встречу на скамейке запасных. «Реал Сосьедад»: Ремиро, Траоре, Субельдия, Ле Норман, Муньос, Барренечеа, Мерино, Субименди, Браис Мендес, Ойярсабаль, Кубо. «Барселона»: Тер Штеген, Бальде, Араухо, Мартинес, Кунде, Канселу, Лопес, Гюндоган, Гави, Феликс, Левандовски.