Сегодня, 22:02
Стали известны стартовые составы на матч «Реал Сосьедад» - «Барселона» в 11-м туре испанской ла лиги.
Игра пройдет в Сан-Себастьяне. Начало матча — в 23.00 по московскому времени.
Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян начнет встречу на скамейке запасных.
«Реал Сосьедад»: Ремиро, Траоре, Субельдия, Ле Норман, Муньос, Барренечеа, Мерино, Субименди, Браис Мендес, Ойярсабаль, Кубо.
«Барселона»: Тер Штеген, Бальде, Араухо, Мартинес, Кунде, Канселу, Лопес, Гюндоган, Гави, Феликс, Левандовски.