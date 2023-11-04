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Испания

Сегодня, 22:02

Захарян — в запасе «Реал Сосьедад» на матч с «Барселоной»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Стали известны стартовые составы на матч «Реал Сосьедад» - «Барселона» в 11-м туре испанской ла лиги.

Игра пройдет в Сан-Себастьяне. Начало матча — в 23.00 по московскому времени.

Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян начнет встречу на скамейке запасных.

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Траоре, Субельдия, Ле Норман, Муньос, Барренечеа, Мерино, Субименди, Браис Мендес, Ойярсабаль, Кубо.

«Барселона»: Тер Штеген, Бальде, Араухо, Мартинес, Кунде, Канселу, Лопес, Гюндоган, Гави, Феликс, Левандовски.

Испания. Ла Лига. 12-й тур
04 нояб, 23:00. Reale Arena (Сан-Себастьян)
Реал Сосьедад
Барселона

Арсен Захарян
Футбол
ФК Барселона
ФК Реал Сосьедад
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