«Реал Сосьедад» примет «Бетис» в матче 15-го тура испанской примеры в воскресенье, 1 декабря. Игра пройдет на «Реале Арене» в Сан-Себастьяне и начнется в 23.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч будет показывать канал «Матч ТВ». Трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и также доступна на сайте matchtv.ru, онлайн-платформах «Okko» и «Кинопоиск» в окне ретрансляции федерального канала.

С основными событиями игры «Реал Сосьедад» — «Бетис» можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

В 14 турах ла лиги «Реал Сосьедад» набрал 18 очков, «Бетис» — 20. В предыдущем туре обе команды потерпели поражения.