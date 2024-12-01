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«Реал Сосьедад» — «Бетис»: смотреть трансляцию матча ла лиги

«Реал Сосьедад» примет «Бетис» в матче чемпионата Испании
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Реал Сосьедад» примет «Бетис» в матче 15-го тура испанской примеры в воскресенье, 1 декабря. Игра пройдет на «Реале Арене» в Сан-Себастьяне и начнется в 23.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч будет показывать канал «Матч ТВ». Трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и также доступна на сайте matchtv.ru, онлайн-платформах «Okko» и «Кинопоиск» в окне ретрансляции федерального канала.

С основными событиями игры «Реал Сосьедад» — «Бетис» можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Испания. Ла Лига. 15-й тур
01 дек, 23:00. Reale Arena (Сан-Себастьян)
Реал Сосьедад
Бетис

В 14 турах ла лиги «Реал Сосьедад» набрал 18 очков, «Бетис» — 20. В предыдущем туре обе команды потерпели поражения.

Футбол
ФК Бетис
ФК Реал Сосьедад
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