«Реал Сосьедад» обыграл «Гранаду», Захарян вышел на поле на 79-й минуте

«Реал Сосьедад» дома обыграл «Гранаду» в матче 4-го тура ла лиги — 5:3.

Дублем за клуб из Сан-Себастьяна отметился Такэфуса Кубо (9-я минута и 44-я), по голу забили Мартин Субименди (59-я) и Андер Барренечеа (67-я). Еще один мяч забил защитник «Гранады» Адрия Мигель Бош в свои ворота на 76-й минуте.

Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян начал игру на скамейке запасных и вышел на поле на 79-й минуте при счете 5:1 в пользу своей команды.

«Реал Сосьедад» одержал первую победу в текущем сезоне ла лиги и с 6 очками занимает шестое место в турнирной таблице. «Гранада» находится на 16-й строчке (3 очка).