«Реал Сосьедад» сыграет с «Гранадой» в чемпионате Испании 2 сентября

«Реал Сосьедад» дома сыграет с «Гранадой» в рамках 4-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет на стадионе «Реале Арена» (Сан-Себастьян, Испания). Начало — 15.00 по московскому времени. Главный арбитр — Хавьер Иглесиас Вильянуэва (Испания).

Формальные события и статистика игры будут доступны на сайте «СЭ» в разделе «Матч-центр». Трансляцию противостояния «Реал Сосьедад» — «Гранада» можно посмотреть по платной подписке на Окко в разделе Спорт.

В составе бело-голубых играет россиянин Арсен Захарян. Полузащитник перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» 19 августа этого года. Соглашение с игроком рассчитано до конца сезона-2028/29.

Полный календарь ла лиги и турнирная таблица лиги в актуальном виде в сезоне 2023 / 2024 доступны на сайте «СЭ»