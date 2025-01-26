Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Испания. Новости
Новости
Видео
Ла Лига
Сегунда
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 16:30

«Реал Сосьедад» — «Хетафе»: смотреть онлайн-трансляцию матча ла лиги

«Реал Сосьедад» и «Хетафе» встретятся в матче чемпионата Испании
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Telegram Дзен

«Реал Сосьедад» и «Хетафе» встретятся в матче 21-го чемпионата Испании в воскресенье, 26 января. Игра пройдет на «Реале Арене» в Сан-Себастьяне и начнется в 18.15 по московскому времени.

С ключевыми событиями и результатом игры «Реал Сосьедад» — «Хетафе» можно знакомиться в матч-центре сайта «СЭ».

В прямом эфире встречу покажет канал «Матч! Футбол 2». Трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru (на платной основе).

Испания. Ла Лига. 21-й тур
26 янв, 18:15. Reale Arena (Сан-Себастьян)
Реал Сосьедад
Хетафе

«Реал Сосьедад» набрал в чемпионате Испании 28 очков, «Хетафе» — 20. В матче первого круга ла лиги в сентябре 2024 года команды сыграли вничью (0:0).

Футбол
ФК Реал Сосьедад
ФК Хетафе
Читайте также
Владелец сгоревшего отеля в Турции обвинил в пожаре сотрудников
Тренер «Вашингтона» Карбери рассказал о гонке Овечкина за Гретцки
Американские СМИ сообщили об уникальных FPV-дронах на вооружении ВС РФ
Спортдиректор «Спартака» объявил, какого игрока «МанСити» он хочет купить. Трансферные слухи РПЛ
Майкл Дель Зотто завершил карьеру после скандала с порнозвездой
Цвет примирения и забытая Библия: как прошла инаугурация Трампа. Детали
Популярное видео
ПАОК — «Славия»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Лацио» — «Реал Сосьедад»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Рейнджерс»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Хоффенхайм» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Селтик» — «Янг Бойз»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Спарта» — «Интер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Жирона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Зальцбург»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Шахтер» — «Брест»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Бавария»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Слован» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Боруссия»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Барселона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — ПСВ: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Байер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лилль»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Штурм»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Астон Вилла»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: видеообзор матча
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя