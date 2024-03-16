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Испания

16 марта, 00:57

Гол Захаряна помог «Реал Сосьедад» обыграть «Кадис»

Евгений Козинов
Корреспондент
Арсен Захарян празднует первый гол за Реал Сосьедад.
Фото Global Look Press
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«Реал Сосьедад» выиграл у «Кадиса» в матче 29-го тура чемпионата Испании — 2:0. Встреча прошла на «Реале Арене» в Сан-Себастьяне.

На 28-й минуте встречи полузащитник Микель Мерино открыл счет. Его гол стал единственным в первом тайме. На 66-й минуте российский полузащитник Арсен Захарян вышел на замену, а на 68-й — забил гол, который стал для него первым за испанскую команду.

«Реал Сосьедад» набрал 46 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице. «Кадис» идет на 18-й строчке — 22 очка.

Испания. Ла Лига. 29-й тур
15 мар, 23:00. Reale Arena (Сан-Себастьян)
Реал Сосьедад
2:0
Кадис
Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/
Арсен Захарян
Футбол
ФК Кадис
ФК Реал Сосьедад
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