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15 марта, 21:00

«Реал Сосьедад» — «Кадис»: смотреть трансляцию матча ла лиги Испании

Трансляция игры «Реал Сосьедад» — «Кадис» на Окко начнется в 23.00
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
ФК «Реал Сосьедад».
Фото Reuters
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«Реал Сосьедад» на своем поле сыграет против «Кадиса» в матче 29-го тура чемпионата Испании в пятницу, 15 марта. Встреча пройдет на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне, Испания. Начало — в 23:00 по московскому времени.

Посмотреть видеотрансляцию встречи «Реал Сосьедад» — «Кадис» можно по подписке в онлайн-сервисе «Окко Спорт». Прямой эфир начнется в 23.00 мск. В матч-центре «СЭ» будут доступны ключевые события игры 29-го тура ла лиги.

«Реал Сосьедад» набрал 43 очка и идет на 6-й строчке в турнирной таблице чемпионата Испании после 28 туров. «Кадис» с 22 баллами находится на 18-м месте после 28 матчей в ла лиге.

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Футбол
ФК Кадис
ФК Реал Сосьедад
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