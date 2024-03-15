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Испания

15 марта, 22:08

Захарян — на скамейке запасных «Реал Сосьедад» на матч с «Кадисом»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Стали известны стартовые составы на матч «Реал Сосьедад» — «Кадис» в 29-м туре испанской ла лиги.

Игра пройдет в Сан-Себастьяне. Начало — в 23.00 по московскому времени.

Полузащитник хозяев Арсен Захарян начнет матч на скамейке запасных. 20-летний россиянин пропустил два последних матча команды из-за повреждения.

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Галан, Ле Норман, Субельдия, Траоре, Мерино, Субименди, Мендес, Беккер, Ойярсабаль, Кубо.

«Кадис»: Ледесма, Эрнандес, Чуст, Усоу, Карселен, Собрино, Куаме, Алькарас, Наварро, Хуанми, Гомес.

Испания. Ла Лига. 29-й тур
15 мар, 23:00. Reale Arena (Сан-Себастьян)
Реал Сосьедад
2:0
Кадис

Арсен Захарян
Футбол
ФК Кадис
ФК Реал Сосьедад
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