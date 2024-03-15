Захарян — на скамейке запасных «Реал Сосьедад» на матч с «Кадисом»

Стали известны стартовые составы на матч «Реал Сосьедад» — «Кадис» в 29-м туре испанской ла лиги. Игра пройдет в Сан-Себастьяне. Начало — в 23.00 по московскому времени. Полузащитник хозяев Арсен Захарян начнет матч на скамейке запасных. 20-летний россиянин пропустил два последних матча команды из-за повреждения. «Реал Сосьедад»: Ремиро, Галан, Ле Норман, Субельдия, Траоре, Мерино, Субименди, Мендес, Беккер, Ойярсабаль, Кубо. «Кадис»: Ледесма, Эрнандес, Чуст, Усоу, Карселен, Собрино, Куаме, Алькарас, Наварро, Хуанми, Гомес.