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Испания

16 марта, 02:30

«Реал Сосьедад» — «Кадис»: видеообзор матча ла лиги

Евгений Козинов
Корреспондент
Арсен Захарян.
Фото Global Look Press
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«Реал Сосьедад» на своем поле переиграл «Кадис» в матче 29-го тура чемпионата Испании — 2:0.

На 28-й минуте встречи полузащитник Микель Мерино открыл счет, а на 68-й российский хавбек Арсен Захарян удвоил преимущество команды из Сан-Себастьяна. Для 20-летнего россиянина этот мяч стал дебютным за «Реал Сосьедад».

Видео лучших моментов встречи было опубликовано на YouTube-канале «Okko Спорт».

«Реал Сосьедад» набрал 46 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице. «Кадис» идет на 18-й строчке — 22 очка.

15&nbsp;марта. Реал Сосьедад&nbsp;&mdash; Кадис&nbsp;&mdash; 2:0. Арсен Захарян радуется голу. Захарян впервые забил за «Реал Сосьедад»! Завершилась гигантская серия без голов
Арсен Захарян
Футбол
ФК Кадис
ФК Реал Сосьедад
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