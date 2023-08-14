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Сегодня, 16:40

«Реал Сосьедад»: кто играет в команде и расписание матчей в августе

«Реал Сосьедад»: календарь игр в чемпионате Испании на августа 2023.
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Игроки ФК «Реал Сосьедад».
Фото ФК «Реал Сосьедад», Twitter
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Слухи о том, что полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян скоро перейдет в «Реал Сосьедад» подтвердил главный тренер Марцел Личка. Интерес к клубу в России возрос. К тому же испанская команда в минувшем сезоне впервые за 10 лет пробилась в Лигу чемпионов.

Календарь игр на август:

В августе бело-голубые сыграют два матча в рамках ла лиги: один домашний, второй в гостях.

19 августа. 18:00. «Реал Сосьедад» — «Сельта»
25 августа. 20:30. «Лас-Пальмас» — «Реал Сосьедад»

Состав команды «Реал Сосьедад» в сезоне-2023/24:

Вратари:

  • Алекс Ремиро

Защитники:

  • Айен Муньос
  • Алекс Сола
  • Амари Траоре
  • Ариц Элустондо
  • Диего Рико
  • Игор Субельдия
  • Робен Ле Норман
  • Хон Пачеко

Полузащитники:

  • Андер Барренечеа
  • Беньят Турриентес
  • Браис Мендес
  • Мартин Меркеланс
  • Мартин Субименди
  • Микель Мерино
  • Микель Ойарсабаль
  • Роберт Наварро
  • Такефуса Кубо
  • Хон Оласагасти

Нападающие:

  • Андре Силва
  • Карлос Фернандес
  • Мохамед-Али Чо
  • Умар Садик
Арсен Захарян
Футбол
ФК Реал Сосьедад
Марцел Личка
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