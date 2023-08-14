«Реал Сосьедад»: кто играет в команде и расписание матчей в августе

Сегодня, 16:40
Слухи о том, что полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян скоро перейдет в «Реал Сосьедад» подтвердил главный тренер Марцел Личка. Интерес к клубу в России возрос. К тому же испанская команда в минувшем сезоне впервые за 10 лет пробилась в Лигу чемпионов.
Календарь игр на август:
В августе бело-голубые сыграют два матча в рамках ла лиги: один домашний, второй в гостях.
19 августа. 18:00. «Реал Сосьедад» — «Сельта»
25 августа. 20:30. «Лас-Пальмас» — «Реал Сосьедад»
Состав команды «Реал Сосьедад» в сезоне-2023/24:
Вратари:
Защитники:
Полузащитники:
Нападающие: