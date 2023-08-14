«Реал Сосьедад»: кто играет в команде и расписание матчей в августе

Слухи о том, что полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян скоро перейдет в «Реал Сосьедад» подтвердил главный тренер Марцел Личка. Интерес к клубу в России возрос. К тому же испанская команда в минувшем сезоне впервые за 10 лет пробилась в Лигу чемпионов.

Календарь игр на август:

В августе бело-голубые сыграют два матча в рамках ла лиги: один домашний, второй в гостях.

19 августа. 18:00. «Реал Сосьедад» — «Сельта»

25 августа. 20:30. «Лас-Пальмас» — «Реал Сосьедад»

Состав команды «Реал Сосьедад» в сезоне-2023/24:

Вратари:

Алекс Ремиро

Защитники:

Айен Муньос

Алекс Сола

Амари Траоре

Ариц Элустондо

Диего Рико

Игор Субельдия

Робен Ле Норман

Хон Пачеко

Полузащитники:

Андер Барренечеа

Беньят Турриентес

Браис Мендес

Мартин Меркеланс

Мартин Субименди

Микель Мерино

Микель Ойарсабаль

Роберт Наварро

Такефуса Кубо

Хон Оласагасти

Нападающие: