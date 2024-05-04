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«Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас»: смотреть трансляцию матча ла лиги Испании

«Реал Сосьедад» и «Лас-Пальмас» сыграют в матче ла лиги 4 мая
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболист «Реал Сосьедада» Робен Ле Норман.
Робен Ле Норман.
Фото AFP
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«Реал Сосьедад» и «Лас-Пальмас» встретятся в матче 34-го тура чемпионата Испании по футболу 4 мая, в субботу. Игра пройдет в Сан-Себастьяне на стадионе «Аноэта». Начало — в 15.00 по московскому времени.

Видеотрансляция встречи «Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас» пройдет по подписке в стриминговом сервисе «Окко Спорт». Прямой эфир начнется в 13.55 мск. Ключевые события противостояния 34-го тура ла лиги будут доступны в матч-центре «СЭ».

«Реал Сосьедад» во главе с Иманолем Альгуасилем находится на шестом месте с 51 баллом в турнирной таблице чемпионата Испании после 33 туров. «Лас-Пальмас» идет на 14-й строчке с 37 очками.

В составе «Реал Сосьедад» выступает российский полузащитник Арсен Захарян. В нынешнем сезоне 20-летний футболист сыграл 35 матчей за клуб во всех турнирах, забил один гол и сделал две результативные передачи.

Чемпионат Испании по футболу: новости и результаты игр, турнирная таблица и расписание, обзоры матчей и статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».

Футбол
ФК Лас-Пальмас
ФК Реал Сосьедад
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