«Реал Сосьедад» и «Лас-Пальмас» сыграют в чемпионате Испании 15 декабря

«Реал Сосьедад» и «Лас-Пальмас» сыграют в 17-м туре чемпионата Испании в воскресенье, 15 декабря. Матч пройдет на «Реале Арене» в Сан-Себастьяне (Испания). Начало встречи — в 20.30 по московскому времени.

В прямом эфире игру ла лиги покажут на канале «Матч! Футбол 2» и сайте matchtv.ru (по подписке). Трансляция начнется в 20.25 мск, за 5 минут до стартового свистка.

Ключевые события и результат игры «Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас» можно отслеживать в нашем матч-центре.

В чемпионате Испании-2024/25 «Реал Сосьедад» провел 16 матчей, в которых набрал 24 очка и занимал 8-е место в турнирной таблице. «Лас-Пальмас» с 18 очками после 16 матчей шел 14-м.

За «Реал Сосьедад» выступает российский полузащитник Арсен Захарян. Хавбек не провел ни одного матча за бело-голубых из-за восстановления после операции на лодыжке.