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Сегодня, 21:30

«Реал Сосьедад» — «Осасуна»: онлайн-трансляция матча ла лиги

«Реал Сосьедад» сыграет с «Осасуной» в матче чемпионата Испании
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Реал Сосьедад» встретится с «Осасуной» в матче 11-го тура чемпионата Испании в воскресенье, 27 октября. Игра пройдет на арене «Реале» в Сан-Себастьяне, начало — в 23.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет «Матч! Футбол 1». Трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и также доступна на сайте канала matchtv.ru на платной основе.

С ключевыми событиями игры «Реал Сосьедад» — «Осасуна» можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Испания. Ла Лига. 11-й тур
27 окт, 23:00. Reale Arena (Сан-Себастьян)
Реал Сосьедад
Осасуна

В 10 турах чемпионата Испании «Реал Сосьедад» набрал 12 очков, а «Осасуна» — 15. В предыдущем туре «Реал Сосьедад» победил «Жирону» (1:0), а «Осасуна» уступила «Бетису» (1:2).

Футбол
ФК Осасуна
ФК Реал Сосьедад

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