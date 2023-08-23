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Испания

Сегодня, 15:08

«Реал Сосьедад» работает над тем, чтобы Захарян дебютировал в матче против «Лас-Пальмаса»

Алина Савинова
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«Реал Сосьедад» усердно работает над тем, чтобы полузащитник Арсен Захарян дебютировал за команду в матче 3-го тура чемпионата Испании против «Лас-Пальмаса».

«Наш клуб усердно работает, чтобы он смог сыграть в эту пятницу», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы испанского клуба.

19 августа «Реал Сосьедад» объявил о трансфере Захаряна. Контракт 20-летнего россиянина с клубом из Сан-Себастьяна рассчитан до конца сезона-2028/29. Ранее футболист выступал за московское «Динамо».

23 августа сообщалось, что «Реал Сосьедад» до сих пор не зарегистрировал полузащитника для участия в ла лиге. Однако отмечалось, что в клубе ожидают уладить все формальности в четверг.

«Реал Сосьедад» сыграет против «Лас-Пальмаса» 25 августа. Начало матча — в 20.30 по московскому времени.

Источник: https://tass.ru/sport/18567061
Арсен Захарян
Футбол
ФК Реал Сосьедад
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 Кадис 2 1 0 1 1-2 3
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 Вильярреал 2 1 0 1 2-2 3
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 Алавес 2 1 0 1 4-4 3
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 Осасуна 2 1 0 1 2-2 3
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 Мальорка 2 0 1 1 1-2 1
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 Сельта 2 0 1 1 1-3 1
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 Хетафе 2 0 1 1 0-3 1
18
 Севилья 2 0 0 2 4-6 0
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 Гранада 2 0 0 2 1-5 0
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38 тур
25.08 20:30
Лас-Пальмас – Р. Сосьедад
 - : -
25.08 22:30
Сельта – Реал
 - : -
26.08 18:30
Кадис – Альмерия
 - : -
26.08 20:30
Гранада – Мальорка
 - : -
26.08 22:30
Севилья – Жирона
 - : -
27.08 18:30
Вильярреал – Барселона
 - : -
27.08 20:30
Валенсия – Осасуна
 - : -
27.08 22:30
Атлетик – Бетис
 - : -
28.08 20:30
Хетафе – Алавес
 - : -
28.08 22:30
Р. Вальекано – Атлетико
 - : -
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