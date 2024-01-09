«Реал Сосьедад»: расписание матчей в январе 2024 и где смотреть трансляции

Сегодня, 13:00
В январе «Реал Сосьедад» проведет четыре матча. «СЭ» публикует информацию о расписании игр команды, за которую выступает российский полузащитник Арсен Захарян. Время начала — московское.
Клуб из Сан-Себастьяна тренера Иманола Альгвасиля находится на шестой строчке в турнирной таблице ла лиги с 32 очками после 19 туров.
Матчи Кубка Испании с участием «Реал Сосьедад» можно посмотреть на каналах холдинга «Матч». Игры ла лиги в прямом эфире показывают в онлайн-сервисе «Окко Спорт». В матч-центре «СЭ» доступны трансляции ключевых событий матчей.
В текущем сезоне 20-летний Захарян провел за «Реал Сосьедад» 19 матчей и сделал одну результативную передачу.
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