«Реал Сосьедад» рассказал о кибератаке на серверы клуба

«Реал Сосьедад» на официальном сайте объявил о кибератаке на серверы клуба. Атака затронула сервисы и базы данных. Это может коснуться персональных данных болельщиков команды.

В релизе говорится, что клуб задействлвал все имеющиеся ресурсы для разрешения инцидента. Кроме того, «Реал Сосьедад» обратился в соответствующие органы.

В «Реал Сосьедад» выступает россиянин Арсен Захарян. Он перешел в команду из московского «Динамо» этим летом. Полузащитник провел 4 матча в ла лиге, не отличившись результативными действиями.

Клуб после 9 туров ла лиги идет на 6-м месте, набрав 15 очков.