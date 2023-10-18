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Испания

Сегодня, 21:46

«Реал Сосьедад» рассказал о кибератаке на серверы клуба

Виктория Кравченко
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«Реал Сосьедад» на официальном сайте объявил о кибератаке на серверы клуба. Атака затронула сервисы и базы данных. Это может коснуться персональных данных болельщиков команды.

В релизе говорится, что клуб задействлвал все имеющиеся ресурсы для разрешения инцидента. Кроме того, «Реал Сосьедад» обратился в соответствующие органы.

В «Реал Сосьедад» выступает россиянин Арсен Захарян. Он перешел в команду из московского «Динамо» этим летом. Полузащитник провел 4 матча в ла лиге, не отличившись результативными действиями.

Клуб после 9 туров ла лиги идет на 6-м месте, набрав 15 очков.

ФК Реал Сосьедад
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