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«Реал Сосьедад» обыграл «Райо Вальекано» и вышел в четвертьфинал Кубка Испании

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Реал Сосьедад» выиграл у «Райо Вальекано» в матче 1/8 финала Кубка Испании — 3:1. Игра прошла на «Реале Арене» в Сан-Себастьяне.

У сан-себастьянцев голы забили Серхио Гомес, Хон Оласагасти и Микель Ойярсабаль. Единственный мяч гостей забил полузащитник Оскар Трехо, реализовавший пенальти.

Российский полузащитник Арсен Захарян участия в матче не принимал. Возвращение 21-летнего россиянина ожидается в ближайшее время.

Испания. Кубок. 1/8 финала
16 янв, 21:30. Reale Arena (Сан-Себастьян)
Реал Сосьедад
3:1
Райо Вальекано

В другом матче «Атлетик» на своем поле проиграл «Осасуне» — 2:3. На голы Оскара Де Маркоса и Нико Уильямса гости ответили дублем Анте Будимира и забитым мячом Аймара Ороса.

Испания. Кубок. 1/8 финала
16 янв, 21:30. San Mames (Бильбао)
Атлетик
2:3
Осасуна

Футбол
ФК Атлетик (Бильбао)
ФК Осасуна
ФК Райо Вальекано
ФК Реал Сосьедад
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