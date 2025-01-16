Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Испания. Новости
Новости
Видео
Ла Лига
Сегунда
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 20:00

«Реал Сосьедад» — «Райо Вальекано»: смотреть онлайн-трансляцию матча чемпионата Испании

«Реал Сосьедад» сыграет с «Райо Вальекано» в 1/8 финала Кубка Испании 16 января
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Арсен Захарян, ФК «Реал Сосьедад».
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

«Реал Сосьедад» сыграет с «Райо Вальекано» в 1/8 финала Кубка Испании в четверг, 16 января. Матч пройдет на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне (Испания). Стартовый свисток прозвучит в 21.30 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Реал Сосьедад» — «Райо Вальекано» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию игры в России в прямом эфире покажут на телеканале «Матч! Футбол 2» и сайте matchtv.ru.

В истории очных противостояний соперники трижды встречались в рамках Кубка страны. У каждой команды по одной победе, еще одна встреча завершилась вничью.

Кубок Испании сезона 2024/2025 стартовал 9 октября 2024-го и завершится 26 апреля 2025-го.

Испания. Кубок. 1/8 финала
16 янв, 21:30. Reale Arena (Сан-Себастьян)
Реал Сосьедад
Райо Вальекано

Кубок Испании: новости и обзоры матчей, календарь игр и статистика в актуальном виде

Футбол
ФК Райо Вальекано
ФК Реал Сосьедад
Читайте также
«Динамо» потеряло Тюкавина, Бителло и Чавес бегут
Украинские СМИ сообщили о бунте жителей Закарпатья против мобилизации
Трусова находится на третьем месяце беременности
Стоимость полисов ОСАГО изменится с 27 января
Умер трехкратный призер Олимпиады пловец Дмитрий Волков
СМИ узнали о санкционной стратегии команды Трампа для урегулирования на Украине
Сегодня
Вчера
Неделя