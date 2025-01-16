«Реал Сосьедад» сыграет с «Райо Вальекано» в 1/8 финала Кубка Испании в четверг, 16 января. Матч пройдет на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне (Испания). Стартовый свисток прозвучит в 21.30 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Реал Сосьедад» — «Райо Вальекано» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию игры в России в прямом эфире покажут на телеканале «Матч! Футбол 2» и сайте matchtv.ru.

В истории очных противостояний соперники трижды встречались в рамках Кубка страны. У каждой команды по одной победе, еще одна встреча завершилась вничью.

Кубок Испании сезона 2024/2025 стартовал 9 октября 2024-го и завершится 26 апреля 2025-го.

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