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Сегодня, 18:30

«Реал Сосьедад» — «Райо Вальекано»: смотреть трансляцию матча ла лиги Испании

«Реал Сосьедад» сыграет с «Райо Вальекано» в чемпионате Испании 18 августа
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Арсен Захарян (ФК «Реал Сосьедад»).
Фото Global Look Press
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«Реал Сосьедад» на своем поле сыграет с «Райо Вальекано» в матче 1-го тура чемпионата Испании в воскресенье, 18 августа. Встреча пройдет на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне (Испания). Стартовый свисток прозвучит в 20.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями встречи «Реал Сосьедад» — «Райо Вальекано» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию матча в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Футбол 2» по платной подписке. Начнется эфир в 19.55 мск.

Российский полузащитник Арсен Захарян перешел в «Реал Сосьедад» в августе 2023-го. Соглашение с игроком рассчитано до лета 2029 года.

Испания. Ла Лига. 1-й тур
18 авг, 20:00. Reale Arena (Сан-Себастьян)
Реал Сосьедад
Райо Вальекано

Чемпионат Испании по футболу: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Арсен Захарян
Футбол
ФК Райо Вальекано
ФК Реал Сосьедад
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