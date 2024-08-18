«Реал Сосьедад» на своем поле сыграет с «Райо Вальекано» в матче 1-го тура чемпионата Испании в воскресенье, 18 августа. Встреча пройдет на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне (Испания). Стартовый свисток прозвучит в 20.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями встречи «Реал Сосьедад» — «Райо Вальекано» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию матча в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Футбол 2» по платной подписке. Начнется эфир в 19.55 мск.

Российский полузащитник Арсен Захарян перешел в «Реал Сосьедад» в августе 2023-го. Соглашение с игроком рассчитано до лета 2029 года.

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