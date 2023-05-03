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«Реал» проиграл «Реалу Сосьедад»

Евгений Козинов
Корреспондент
2 мая. «Реал Сосьедад» — «Реал» — 2:0.
Фото Global Look Press
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«Реал Сосьедад» переиграл «Реал» в матче 33-го тура чемпионата Испании — 2:0. Встреча прошла на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне.

В первом тайме голов забито не было. После перерыва экс-игрок «Реала» Такэфуса Кубо открыл счет. В конце матча нападающий Андер Барренечеа забил с передачи Давида Сильвы.

На 61-й минуте «Реал» остался в меньшинстве, так как защитник Даниэль Карвахаль получил вторую желтую карточку.

«Реал» с 68 очками идет на 2-й строчке, отставая от лидирующей «Барселоны» на 14 очков. «Реал Сосьедад» набрал 61 очко и занимает 4-е место.

Испания. Ла Лига. 33-й тур
02 мая, 23:00. Reale Arena (Сан-Себастьян)
Реал Сосьедад
2:0
Реал

Футбол
ФК Реал
ФК Реал Сосьедад
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