«Реал» победил «Сосьедад» благодаря голу Гюлера

26 апреля, 23:58
«Реал» на выезде победил «Реал Сосьедад» в матче 33-го тура ла лиги — 1:0.
У гостей на 29-й минуте отметился Арда Гюлер, для которого гол стал вторым за мадридский клуб.
Российский полузащитник баскского клуба Арсен Захарян появился на поле на 67-й минуте и не отметился результативными действиями.
«Реал» набрал 84 очка и оторвался от «Барселоны» (70) в качестве лидера таблицы ла лиги. Команда Карло Анчелотти одержала шестую победу в чемпионате подряд.
«Реал Сосьедад» с 51 очков — на 6-й строчке.