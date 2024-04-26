«Реал» победил «Сосьедад» благодаря голу Гюлера

«Реал» на выезде победил «Реал Сосьедад» в матче 33-го тура ла лиги — 1:0.

У гостей на 29-й минуте отметился Арда Гюлер, для которого гол стал вторым за мадридский клуб.

Российский полузащитник баскского клуба Арсен Захарян появился на поле на 67-й минуте и не отметился результативными действиями.

«Реал» набрал 84 очка и оторвался от «Барселоны» (70) в качестве лидера таблицы ла лиги. Команда Карло Анчелотти одержала шестую победу в чемпионате подряд.

«Реал Сосьедад» с 51 очков — на 6-й строчке.