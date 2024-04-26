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Испания

26 апреля, 23:58

«Реал» победил «Сосьедад» благодаря голу Гюлера

Руслан Минаев
Арда Гюлер.
Фото Reuters
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«Реал» на выезде победил «Реал Сосьедад» в матче 33-го тура ла лиги — 1:0.

У гостей на 29-й минуте отметился Арда Гюлер, для которого гол стал вторым за мадридский клуб.

Российский полузащитник баскского клуба Арсен Захарян появился на поле на 67-й минуте и не отметился результативными действиями.

«Реал» набрал 84 очка и оторвался от «Барселоны» (70) в качестве лидера таблицы ла лиги. Команда Карло Анчелотти одержала шестую победу в чемпионате подряд.

«Реал Сосьедад» с 51 очков — на 6-й строчке.

Испания. Ла Лига. 33-й тур
26 апр, 22:00. Reale Arena (Сан-Себастьян)
Реал Сосьедад
0:1
Реал

ФК Реал
ФК Реал Сосьедад
4
0
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