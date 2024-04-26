«Реал Сосьедад» сыграет с «Реалом» в чемпионате Испании 26 апреля

«Реал Сосьедад» сыграет с мадридским «Реалом» в 33-и туре ла лиги в пятницу, 26 апреля. Матч пройдет на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне (Испания) и начнется в 22.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями встречи «Реал Сосьедад» — «Реал» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию игры в прямом эфире покажет онлайн-платформа «Okkо Спорт» по платной подписке.

Команда из Сан-Себастьяна заработала 51 очко и занимает шестое место в турнирной таблице примеры. Сливочные с 81-м баллом возглавляют чемпионат Испании.

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