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«Реал Сосьедад» — «Реал»: смотреть трансляцию матча чемпионата Испании

«Реал Сосьедад» сыграет с «Реалом» в чемпионате Испании 26 апреля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Арсен Захарян, ФК «Реал Сосьедад».
Фото Global Look Press
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«Реал Сосьедад» сыграет с мадридским «Реалом» в 33-и туре ла лиги в пятницу, 26 апреля. Матч пройдет на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне (Испания) и начнется в 22.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями встречи «Реал Сосьедад» — «Реал» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию игры в прямом эфире покажет онлайн-платформа «Okkо Спорт» по платной подписке.

Команда из Сан-Себастьяна заработала 51 очко и занимает шестое место в турнирной таблице примеры. Сливочные с 81-м баллом возглавляют чемпионат Испании.

Испания. Ла Лига. 33-й тур
26 апр, 22:00. Reale Arena (Сан-Себастьян)
Реал Сосьедад
Реал

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ФК Реал
ФК Реал Сосьедад
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