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«Реал Сосьедад» — «Реал»: смотреть трансляцию матча ла лиги Испании

«Реал Сосьедад» сыграет с мадридским «Реалом» в чемпионате Испании 14 сентября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Килиан Мбаппе («ПСЖ»).
Фото Reuters
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«Реал Сосьедад» сыграет с мадридским «Реалом» в матче 5-го тура чемпионата Испании в субботу, 14 сентября. Встреча состоится на «Реал Арене» в Сан-Себастьяне (Испания) в 22.00 по московскому времени.

Следите за ключевыми событиями матча «Реал Сосьедад» — «Реал» в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию матча в прямом эфире бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также игру из эфира «Матч ТВ» можно смотреть в онлайн-сервисах «Okko Спорт» и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.

После четырех сыгранных туров в чемпионате Испании «Реал Сосьедад» имеет в своем активе четыре очка и располагается на 13-й строчке. У королевского клуба после двух побед и двух ничьих в активе восемь очков. Сливочные занимают пятое место.

Испания. Ла Лига. 5-й тур
14 сент, 22:00. Reale Arena (Сан-Себастьян)
Реал Сосьедад
Реал

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Футбол
ФК Реал
ФК Реал Сосьедад

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