24 октября, 19:30

«Реал Сосьедад» — «Севилья»: онлайн-трансляция матча чемпионата Испании

«Реал Сосьедад» и «Севилья» сыграют в чемпионате Испании 24 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Арсен Захарян, ФК «Реал Сосьедад».
Фото Global Look Press

«Реал Сосьедад» и «Севилья» сыграют в 10-м туре чемпионата Испании в пятницу, 24 октября. Матч пройдет на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне (Испания). Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Чемпионат Испании. Ла лига. 10-й тур.
24 октября, 22:00. Reale Arena (Сан-Себастьян)
Реал Сосьедад
2:1
Севилья

Следить за ключевыми событиями игры «Реал Сосьедад» — «Севилья» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире покажут на телеканале «Матч! Футбол 2» и сайте matchtv.ru.

После 9 туров Ла лиги бело-голубые набрали 6 очков и занимают 18-е место в турнирной таблице. Команда из Севильи с 13 очками идет на 9-й строчке чемпионата Испании.

Чемпионат Испании: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
ФК Реал Сосьедад
ФК Севилья
