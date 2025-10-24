Видео
24 октября, 23:58

«Реал Сосьедад» победил «Севилью» благодаря дублю Оярсабаля

Руслан Минаев

«Реал Сосьедад» дома обыграл «Севилью» в матче 10-го тура Ла лиги — 2:1.

У хозяев дубль оформил Микель Оярсабаль, забил один из мячей с пенальти. У гостей отличился Неманья Гудель.

Хавбек баскского клуба Арсен Захарян вышел на поле на 69-й минуте.

«Реал Сосьедад» набрал 9 очков и поднялся на 14-е место в таблице чемпионата Испании. «Севилья» с 13 очками — на 9-й строчке. Андалусийцы потерпели второе поражение подряд в Ла лиге.

Чемпионат Испании. Ла лига. 10-й тур.
24 октября, 22:00. Reale Arena (Сан-Себастьян)
Реал Сосьедад
2:1
Севилья
2

    Чота «Севилье» победа над барсиками впрок не пошла

    25.10.2025

    ФК Реал Сосьедад
    ФК Севилья
