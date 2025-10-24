«Реал Сосьедад» победил «Севилью» благодаря дублю Оярсабаля

«Реал Сосьедад» дома обыграл «Севилью» в матче 10-го тура Ла лиги — 2:1.

У хозяев дубль оформил Микель Оярсабаль, забил один из мячей с пенальти. У гостей отличился Неманья Гудель.

Хавбек баскского клуба Арсен Захарян вышел на поле на 69-й минуте.

«Реал Сосьедад» набрал 9 очков и поднялся на 14-е место в таблице чемпионата Испании. «Севилья» с 13 очками — на 9-й строчке. Андалусийцы потерпели второе поражение подряд в Ла лиге.