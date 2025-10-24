«Реал Сосьедад» победил «Севилью» благодаря дублю Оярсабаля

24 октября, 23:58
«Реал Сосьедад» дома обыграл «Севилью» в матче 10-го тура Ла лиги — 2:1.
У хозяев дубль оформил Микель Оярсабаль, забил один из мячей с пенальти. У гостей отличился Неманья Гудель.
Хавбек баскского клуба Арсен Захарян вышел на поле на 69-й минуте.
«Реал Сосьедад» набрал 9 очков и поднялся на 14-е место в таблице чемпионата Испании. «Севилья» с 13 очками — на 9-й строчке. Андалусийцы потерпели второе поражение подряд в Ла лиге.
Симон Вирсаладзе
Чота «Севилье» победа над барсиками впрок не пошла
25.10.2025