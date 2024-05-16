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Сегодня, 13:00

«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: смотреть трансляцию матча ла лиги Испании

«Реал Сосьедад» и «Валенсия» сыграют 16 мая в ла лиге
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболисты «Валенсии».
Футболисты «Валенсии».
Фото AFP
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«Реал Сосьедад» дома в Сан-Себастьяне 16 мая примет «Валенсию» в матче 36-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча пройдет на стадионе «Аноэта». Начало — в 23.00 по московскому времени.

Смотреть трансляцию матча ла лиги «Реал Сосьедад» — «Валенсия» можно по подписке в онлайн-кинотеатре «Окко». Прямой эфир начнется в 23.00 мск. Ключевые события противостояния 16 мая будут доступны в матч-центре «СЭ».

«Реал Сосьедад» под руководством Иманоля Альгуасиля набрал 54 балла и располагается на седьмой строчке в турнирной таблице чемпионата Испании после 35 туров. «Валенсия» главного тренера Рубена Барахи находится на девятом месте с 48 очками после 35 матчей.

За «Реал Сосьедад» выступает российский полузащитник Арсен Захарян. В нынешнем сезоне 20-летний футболист провел 37 матчей за клуб из Сан-Себастьяна, забил один гол и сделал две результативные передачи.

Чемпионат Испании по футболу: новости и результаты игр, турнирная таблица и расписание, обзоры матчей и статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».

Арсен Захарян
Футбол
ФК Валенсия
ФК Реал Сосьедад
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