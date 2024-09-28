«Реал Сосьедад» сыграет с «Валенсией» в 8-м туре чемпионата Испании

«Реал Сосьедад» встретится с «Валенсией» в 8-м туре чемпионата Испании в субботу, 28 сентября. Игра пройдет на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне, начало — в 19.30 по московскому времени.

Матч в прямом эфире покажут на канале «Матч! Футбол 2» и сайте matchtv.ru (на платной основе). Начало трансляции — в 19.25, за 5 минут до стартового свистка.

Ключевые события матча «Реал Сосьедад» — «Валенсия» можно изучать в матч-центре на нашем сайте.

«Реал Сосьедад» и «Валенсия» провели в ла лиге по 7 матчей, набрали по 5 очков и занимают 16-е и 17-е места соответственно.