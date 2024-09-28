Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Испания. Новости
Новости
Видео
Ла Лига
Сегунда
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 15:30

«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: смотреть трансляцию матча ла лиги

«Реал Сосьедад» сыграет с «Валенсией» в 8-м туре чемпионата Испании
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Telegram Дзен

«Реал Сосьедад» встретится с «Валенсией» в 8-м туре чемпионата Испании в субботу, 28 сентября. Игра пройдет на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне, начало — в 19.30 по московскому времени.

Матч в прямом эфире покажут на канале «Матч! Футбол 2» и сайте matchtv.ru (на платной основе). Начало трансляции — в 19.25, за 5 минут до стартового свистка.

Ключевые события матча «Реал Сосьедад» — «Валенсия» можно изучать в матч-центре на нашем сайте.

Испания. Ла Лига. 8-й тур
28 сент, 19:30. Reale Arena (Сан-Себастьян)
Реал Сосьедад
Валенсия

«Реал Сосьедад» и «Валенсия» провели в ла лиге по 7 матчей, набрали по 5 очков и занимают 16-е и 17-е места соответственно.

ФК Валенсия
ФК Реал Сосьедад

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
На совете ISU в Лозанне рассмотрят вопрос по допуску россиян на международные старты
Россиянина не пустили на рейс Turkish Airlines и запретили полеты на год
«Один из худших» и «смотрит футбол в Париже». Почему французы недовольны Сафоновым и как на самом деле играет россиянин в «ПСЖ»
Житель Курской области закрыл собой жену от дрона ВСУ и погиб
ВАДА потеряло тесты 900 олимпийцев перед Играми в Париже
Spiegel назвал позорным выступление Зеленского на встрече с Трампом
Сегодня
Вчера
Неделя