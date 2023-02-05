«Вальядолид» в гостях обыграл «Сосьедад», канадец Ларин забил победный гол во втором матче подряд

«Реал Сосьедад» дома проиграл «Вальядолиду» в матче 20-го тура чемпионата Испании — 0:1.

В составе гостей отметился нападающий Кайл Ларин. Канадский форвард проводит второй матч после переезда в Испанию, ранее его гол принес «Вальядолиду» победу над «Валенсией».

«Вальядолид» с 23 очками поднялся из зоны вылета и занимает 13-е место. «Сосьедад» не смог приблизиться к «Реалу» — третье место и 39 очков.