«Вальядолид» в гостях обыграл «Сосьедад», канадец Ларин забил победный гол во втором матче подряд

Сегодня, 22:24
«Реал Сосьедад» дома проиграл «Вальядолиду» в матче 20-го тура чемпионата Испании — 0:1.
В составе гостей отметился нападающий Кайл Ларин. Канадский форвард проводит второй матч после переезда в Испанию, ранее его гол принес «Вальядолиду» победу над «Валенсией».
«Вальядолид» с 23 очками поднялся из зоны вылета и занимает 13-е место. «Сосьедад» не смог приблизиться к «Реалу» — третье место и 39 очков.
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Основные источники исследования