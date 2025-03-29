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Испания

29 марта, 18:00

«Реал Сосьедад» без Захаряна обыграл «Вальядолид»

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Реал Сосьедад» — «Вальядолид».
Фото Global Look Press
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«Реал Сосьедад» дома победил «Вальядолид» в матче 29-го тура испанской ла лиги — 2:1.

На 23-й минуте хозяева открыли счет благодаря голу Микеля Ойярсабаля. На 68-й минуте их преимущество удвоил Серхио Гомес. Гости отыграли один мяч в концовке, отличился Хуанми Латаса.

Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян пропустил матч из-за повреждения.

«Реал Сосьедад» (38 очков) поднялся на девятое место в ла лиге. «Вальядолид» (16) потерпел третье поражение подряд и остается на последней, 20-й строчке.

Испания. Ла лига. 29-й тур.
29 марта, 16:00. Reale Arena (Сан-Себастьян)
Реал Сосьедад
2:1
Вальядолид
Источник: Таблица ла лиги
1
Арсен Захарян
Футбол
ФК Вальядолид
ФК Реал Сосьедад
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