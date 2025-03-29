«Реал Сосьедад» без Захаряна обыграл «Вальядолид»

«Реал Сосьедад» дома победил «Вальядолид» в матче 29-го тура испанской ла лиги — 2:1.

На 23-й минуте хозяева открыли счет благодаря голу Микеля Ойярсабаля. На 68-й минуте их преимущество удвоил Серхио Гомес. Гости отыграли один мяч в концовке, отличился Хуанми Латаса.

Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян пропустил матч из-за повреждения.

«Реал Сосьедад» (38 очков) поднялся на девятое место в ла лиге. «Вальядолид» (16) потерпел третье поражение подряд и остается на последней, 20-й строчке.