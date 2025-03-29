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29 марта, 13:00

«Реал Сосьедад» — «Вальядолид»: трансляция матча ла лиги онлайн

«Реал Сосьедад» и «Вальядолид» встретятся в чемпионате Испании
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Реал Сосьедад» и «Вальядолид» встретятся в матче 29-го тура испанской ла лиги в субботу, 29 марта. Игра пройдет на «Реале Арене» в Сан-Себастьяне и начнется в 16.00 по московскому времени.

Ключевые события и результат игры «Реал Сосьедад» — «Вальядолид» можно отслеживать в матч-центре нашего сайта.

В прямом эфире матч покажет канал «Матч! Футбол 2», трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

Испания. Ла лига. 29-й тур.
29 марта, 16:00. Reale Arena (Сан-Себастьян)
Реал Сосьедад
2:1
Вальядолид

«Реал Сосьедад» набрал 35 очков в 28 турах чемпионата Испании, «Вальядолид» замыкает турнирную таблицу ла лиги с 16 очками. Встреча команд в первом круге прошла в сентябре 2024 года и завершилась вничью (0:0).

Футбол
ФК Вальядолид
ФК Реал Сосьедад
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