«Реал Сосьедад» и «Вильярреал» встретятся в матче 19-го тура испанской ла лиги в понедельник, 13 января. Игра пройдет на «Реале Арене» в Сан-Себастьяне и начнется в 23.00 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет канал «Матч ТВ». Трансляция начнется за 10 минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru и онлайн-платформах «Okko» и «Кинопоиск» (в окне ретрансляции федерального канала).

Ключевые события игры «Реал Сосьедад» — «Вильярреал» можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».

«Реал Сосьедад» набрал 25 очков в чемпионате Испании, «Вильярреал» — 30. В 18-м туре ла лиги «Реал Сосьедад» уступил «Сельте» (0:2), а «Вильярреал» победил «Леганес» (5:2).