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Испания

Сегодня, 11:26

«Реал Сосьедад» выразил поддержку пострадавшим в результате землетрясения в Марокко

Сергей Разин
корреспондент
Фото ФК «Реал Сосьедад»
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«Реал Сосьедад» опубликовал заявление после землетрясения в Марокко.

«Клуб хочет показать свою поддержку и солидарность всем жертвам землетрясения, которое затронуло Марокко за последние несколько часов», — говорится в заявлении.

Утром 9 сентября в Марокко произошло землетрясение магнитудой 7,2. В результате погибли более 600 человек, около 400 человек пострадали.

ФК Реал Сосьедад
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Хетафе – Осасуна
 - : -
17.09 00:00
Гранада – Жирона
 - : -
17.09 00:00
Р. Вальекано – Алавес
 - : -
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Реал – Р. Сосьедад
 - : -
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Валенсия – Атлетико
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