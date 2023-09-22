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Испания

22 сентября, 22:52

«Реал» стал первым спортивным клубом, который набрал 500 миллионов подписчиков в соцсетях

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Реал» достиг отметки в 500 миллионов подписчиков на всех своих официальных аккаунтах в социальных сетях.

Согласно данным аналитического инструмента Blinkfire, мадридский клуб стал первой спортивной организацией в мире, достигшей такого количества подписчиков.

«Реал» ведет 37 официальных аккаунтов для всех своих подразделений (футбол, баскетбол, женский футбол и молодежный футбол) и филиалов («Бернабеу», «Мадридистас») на 7 языках.

Также у испанского клуба самый посещаемый сайт в мире — в среднем 8,9 миллиона посещений в месяц.

Источник: ФК Реал
Футбол
ФК Реал
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