«Реал» удалил Мбаппе с рекламного фото

«Реал» в своих соцсетях опубликовал фотографии с рекламной кампании коллекции Artist Pack.

На снимке нет нападающего клуба Килиана. При этом на такой же фотографии, опубликованной Джудом Беллингемом, Мбаппе присутствует.

В «Реале» заявили, что удаление Мбаппе с фото не связано с возможным обвинением француза в изнасиловании. Снимок пришлось изменить из-за того, что мероприятие рекламирует adidas, а у Мбаппе контракт с Nike.

14 октября СМИ сообщили, что в отеле в центре Стокгольма, где проживал Мбаппе вместе с семьей, произошло изнасилование. Женщина, предположительно ставшая жертвой, обвинила в произошедшем футболиста.

RMC Sport сообщил, что в «Реале» не переживают из-за ситуации вокруг 25-летнего игрока.