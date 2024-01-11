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Испания

Сегодня, 00:40

«Реал» в дополнительное время победил «Атлетико» в полуфинале Суперкубка Испании

Руслан Минаев
Лука Модрич и Антуан Гризманн.
Фото AFP
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«Реал» обыграл «Атлетико» в полуфинале Суперкубка Испании — 5:3 (после д.в.). Матч проходил на стадионе «Аль-Авваль Парк» (Эр-Рияд, Саудовская Аравия).

У «сливочных» голы забивали Антонио Рюдигер, Ферлан Менди и Дани Карвахаль. Автогол Стефана Савича на 116-й минуте дополнительного времени принес команде Карло Анчелотти победу. На 120+2-й минуте Браим Диаз забил в пустые ворота, после того как Ян Облак не успел вовремя вернуться в штрафную.

У «Атлетико» отметились голами Марио Эрмосо и Антуан Гризманн, который стал лучшим бомбардиром клуба в истории, автогол на счету Рюдигера.

«Реал» вышел в финал Суперкубка Испании и встретится с победителем матча «Барселона» — «Осасуна».

Испания. Суперкубок. 1/2 финала
10 янв, 22:00. King Saud University Stadium (Эр-Рияд)
Реал
5:3
Атлетико
ФК Атлетико
ФК Реал
2
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