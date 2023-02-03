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Испания

Сегодня, 00:58

«Реал» переиграл «Валенсию»

Евгений Козинов
Корреспондент
2 февраля. «Реал» — «Валенсия» — 2:0.
Фото Global Look Press
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«Реал» выиграл у «Валенсии» в матче 17-го тура чемпионата Испании — 2:0. Встреча прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

В первом тайме голов забито не было. Перед самым перерывом защитник Антонио Рюдигер отметился забитым мячом, но его отменили после ВАР из-за нарушения правил.

В начале второго тайма хозяева за 2 минуты забили два гола. Сначала отличился Марко Асенсио, а затем — Винисиус Жуниор. В обоих случах автором голевой передачи стал форвард Карим Бензема.

На 72-й минуте гости остались в меньшинстве, так как защитник Габриэль Паулиста получил красную карточку.

Мадридская команда вновь сократила отставание от лидирующей «Барселоны» до 5 очков. «Валенсия» с 20 очками идет на 14-й строчке.

Испания. Лига 1. 17-й тур
02 февр, 23:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
2:0
Валенсия

Карим Бензема
Футбол
ФК Валенсия
ФК Реал
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0
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