«Реал» и «Валенсия» сыграют в 11-м туре чемпионата Испании в субботу, 1 ноября. Матч пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания) и начнется в 23.00 по московскому времени.

Чемпионат Испании. Ла лига. 11-й тур.

01 ноября, 23:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)

Игру «Реал» — «Валенсия» в прямом эфире покажут на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Футбол 2» и сайте matchtv.ru. Трансляция начнется в 22.50 мск, за 10 минут до стартового свистка.

Также трансляции из эфира «Матч ТВ» можно смотреть на онлайн-платформах «Okko Спорт» и «Кинопоиск» (в окне с федеральными телеканалами).

Ключевые события и результат игры «Реал» — «Валенсия» отслеживайте в матч-центре сайта «СЭ».

В предыдущем туре ла лиги «Реал» обыграл «Барселону» (2:1), а «Валенсия» уступила «Вильярреалу» (0:2). «Бланкос» расположились на первом месте с 27 очками, а «летучие мыши» с 9 очками шли на 18-й строчке.