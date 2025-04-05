«Реал» проиграл «Валенсии», Винисиус забил и не реализовал пенальти

«Реал» на своем поле уступил «Валенсии» в матче 30-го тура испанской ла лиги — 1:2.

На 13-й минуте мадридцы могли открыть счет, но Винисиус Жуниор не реализовал пенальти. Спустя две минуты Муктар Диакаби вывел гостей вперед. «Реал» отыгрался благодаря голу Винисиуса на 50-й минуте.

В концовке встречи победу «Валенсии» принес гол Уго Дуро.

«Реал» (63 очка) остается на втором месте в ла лиге. Команда Карло Анчелотти на три очка отстает от «Барселоны», но у каталонцев есть одна игра в запасе.

«Валенсия» (34) поднялась на 15-ю строчку в турнирной таблице.