Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Испания. Новости
Новости
Видео
Ла лига
Сегунда
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

5 апреля, 19:15

«Реал» проиграл «Валенсии», Винисиус забил и не реализовал пенальти

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Реал» — «Валенсия».
Фото Reuters
Telegram Дзен

«Реал» на своем поле уступил «Валенсии» в матче 30-го тура испанской ла лиги — 1:2.

На 13-й минуте мадридцы могли открыть счет, но Винисиус Жуниор не реализовал пенальти. Спустя две минуты Муктар Диакаби вывел гостей вперед. «Реал» отыгрался благодаря голу Винисиуса на 50-й минуте.

В концовке встречи победу «Валенсии» принес гол Уго Дуро.

«Реал» (63 очка) остается на втором месте в ла лиге. Команда Карло Анчелотти на три очка отстает от «Барселоны», но у каталонцев есть одна игра в запасе.

«Валенсия» (34) поднялась на 15-ю строчку в турнирной таблице.

Испания. Ла лига. 30-й тур.
05 апреля, 17:15. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
1:2
Валенсия
Источник: Таблица ла лиги
9
Винисиус Жуниор
Футбол
ФК Валенсия
ФК Реал
Читайте также
Эксперты сравнили мощность землетрясения в Стамбуле с 30 килотоннами тротила
Пожар произошел в белгородском храмовом комплексе после сброса с БПЛА ВСУ
Что происходит в «Спартаке» перед дерби с ЦСКА
Дело Ивана Попова. За что бывшего генерала посадили на пять лет
В Екатеринбурге отец фигуристки избил судью
«Флорида» победила «Тампу» в первом матче Кубка Стэнли-2025
Популярное видео
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ростов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Пари НН»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Спартак»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Уфа»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
«Балтика» — «Сокол»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Алания»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Тюмень»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Нефтехимик» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Чайка»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Лион»: Лига Европы, видеообзор
«Лацио» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, видеообзор
«Атлетик» — «Рейнджерс»: Лига Европы, видеообзор
«Айнтрахт» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, видеообзор
«Челси» — «Легия»: Лига конференций, видеообзор
«Реал» — «Арсенал»: Лига чемпионов, видеообзор
«Интер» — «Бавария»: Лига чемпионов, видеообзор
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя