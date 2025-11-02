Видео
2 ноября, 01:06

«Реал» разгромил «Валенсию», Мбаппе забил дважды

Павел Лопатко
Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе (в центре).
Фото Reuters

«Реал» победил «Валенсию» в домашнем матче 11-го тура чемпионата Испании — 4:0.

На 19-й минуте французский нападающий «Реала» Килиан Мбаппе открыл счет с пенальти, на 31-й минуте он забил второй гол. На 44-й минуте английский полузащитник Джуд Беллингем сделал счет 3:0, а четвертый гол в ворота гостей забил испанский защитник Альваро Каррерас.

На 43-й минуте бразильский форвард Винисиус Жуниор не реализовал пенальти.

«Реал» лидирует в турнирной таблице Ла лиги (30 очков в 11 матчах), «Валенсия» занимает 18-е место (девять очков после 11 игр).

Чемпионат Испании. Ла лига. 11-й тур.
01 ноября, 23:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
4:0
Валенсия
  • ANDI

    По ходу Килиан набирает ход в РЕАЛЕ.

    02.11.2025

  • Иньес Андреста

    Перестали мыши летать, всё проклятые бабки

    02.11.2025

  • serkonol

    игроки валенсии не "друзья" мбаппе)

    02.11.2025

  • рustot

    грешно смеяться над игроками Валенсии

    02.11.2025

  • рustot

    Валенсия нынче - это посмешище, и позор

    02.11.2025

  • DaviT MosKv

    Как? Опять Мбаппе забил? Не может быть. Он же просто быстро бегает... Средний игрок) легкий троллинг "друзей" Мбаппе, если что

    02.11.2025

    ФК Валенсия
    ФК Реал
