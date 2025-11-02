«Реал» разгромил «Валенсию», Мбаппе забил дважды

«Реал» победил «Валенсию» в домашнем матче 11-го тура чемпионата Испании — 4:0.

На 19-й минуте французский нападающий «Реала» Килиан Мбаппе открыл счет с пенальти, на 31-й минуте он забил второй гол. На 44-й минуте английский полузащитник Джуд Беллингем сделал счет 3:0, а четвертый гол в ворота гостей забил испанский защитник Альваро Каррерас.

На 43-й минуте бразильский форвард Винисиус Жуниор не реализовал пенальти.

«Реал» лидирует в турнирной таблице Ла лиги (30 очков в 11 матчах), «Валенсия» занимает 18-е место (девять очков после 11 игр).