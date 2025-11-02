«Реал» разгромил «Валенсию», Мбаппе забил дважды

2 ноября, 01:06
«Реал» победил «Валенсию» в домашнем матче 11-го тура чемпионата Испании — 4:0.
На 19-й минуте французский нападающий «Реала» Килиан Мбаппе открыл счет с пенальти, на 31-й минуте он забил второй гол. На 44-й минуте английский полузащитник Джуд Беллингем сделал счет 3:0, а четвертый гол в ворота гостей забил испанский защитник Альваро Каррерас.
На 43-й минуте бразильский форвард Винисиус Жуниор не реализовал пенальти.
«Реал» лидирует в турнирной таблице Ла лиги (30 очков в 11 матчах), «Валенсия» занимает 18-е место (девять очков после 11 игр).
ANDI
По ходу Килиан набирает ход в РЕАЛЕ.
02.11.2025
Иньес Андреста
Перестали мыши летать, всё проклятые бабки
02.11.2025
serkonol
игроки валенсии не "друзья" мбаппе)
02.11.2025
рustot
грешно смеяться над игроками Валенсии
02.11.2025
рustot
Валенсия нынче - это посмешище, и позор
02.11.2025
DaviT MosKv
Как? Опять Мбаппе забил? Не может быть. Он же просто быстро бегает... Средний игрок) легкий троллинг "друзей" Мбаппе, если что
02.11.2025