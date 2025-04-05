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5 апреля, 13:25

«Реал» — «Валенсия»: смотреть трансляцию матча ла лиги

«Реал» и «Валенсия» сыграют в чемпионате Испании 5 апреля
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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«Реал» и «Валенсия» сыграют в 30-м туре чемпионата Испании в субботу, 5 апреля. Матч на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания) начнется в 17.15 по московскому времени.

Ключевые события и результат игры «Реал» — «Валенсия» можно отслеживать в нашем матч-центре.

В прямом эфире встречу ла лиги покажут на телеканале «Матч! Футбол 2» и сайте matchtv.ru. Трансляция начнется в 18.10 мск, за пять минут до стартового свистка.

Испания. Ла лига. 30-й тур.
05 апреля, 17:15. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
1:2
Валенсия

В чемпионате Испании-2024/25 прошло 29 туров. «Реал» с 63 очками занимает второе место в турнирной таблице, его предыдущим соперником был «Леганес» (3:2). У «Валенсии» — 31 очко и 15-е место в таблице, «летучие мыши» в предыдущем туре обыграли «Мальорку» (1:0).

ФК Валенсия
ФК Реал
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