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Сегодня, 21:30

«Реал» — «Валенсия»: прямая трансляция матча ла лиги

«Реал» сыграет с «Валенсией» в чемпионате Испании 11 ноября
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
ФК &amp;quot;Реал&amp;quot;.
Фото Reuters
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«Реал» сыграет с «Валенсией» в матче 13-го тура чемпионата Испании в субботу, 11 ноября. Игра пройдет на стадионе на стадионе Santiago Bernabeu (Мадрид, Испания). Начало — в 23:00 по московскому времени.

Испания. Ла Лига. 13-й тур
11 нояб, 23:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
Валенсия

Ключевые события противостояния «Реал» — «Валенсия» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию игры в прямом эфире покажет онлайн-сервис «Окко Спорт» по платной подписке. Начнется эфир — 23:00 мск.

Последняя очная встреча соперников состоялась в мае в рамках чемпионата Испании и завершилась победой «Валенсии» со счетом 1:0.

«Реал» после 12 туров занимает второе место в турнирной таблице ла лиги с 29 очками. «Валенсия» набрала 18 баллов и располагается на 8-м месте.

Чемпионат Испании по футболу: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиги на нашем сайте

Футбол
ФК Валенсия
ФК Реал
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